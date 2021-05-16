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Toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Korona virüsle mücadele kapsamında durakları ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviren Büyükşehir ekipleri daha hijyenik bir ortamda ulaşımı sağlamak adına şehir genelinde durak ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Korona virüsle mücadelesini tam kapanmada döneminde de sürdürüyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçları ile duraklarda dezenfekte ve yıkama işlemleri devam ediyor. Büyükşehir ekipleri şehir genelinde yolcu yoğunluğunun yaşandığı toplu taşıma duraklarını hijyen standartlarına uygun hale getiriyor. Vatandaşların daha hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için şehir genelinde dezenfekte çalışmalarını yürüten Büyükşehir, ortak kullanım alanı olan durakları ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmalarının devam edileceğini belirtti.

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