Toplu taşıma filosuna 2 yeni körüklü otobüs daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin ulaşımı için toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kısa süre önce 18 yeni otobüsü araç parkuruna dahil eden Büyükşehir, şimdi de körüklü 2 yeni otobüs düzenlenen törenle hizmete başladı. Otobüslerin ilk sürüşü gerçekleştiren Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni nesli araçların 178 metre uzunluğa sahip, 150 kişi taşıma kapasitesi olduğunu söyleyerek, filosundaki araç sayısının 112 olduğunu aktardı.

Otobüslerin yanı sıra greyder, 2 damperli kamyon ve asfalt yama robotunu da araç filosuna kazandırdıklarını aktaran Yüce, "Sakarya'mız için gerek ulaşım gerek altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza devam ederken sporcularımızı da unutmuyor, onlar için de 2 sporcu otobüsünü filomuza kazandırıyoruz. Şehrimizin; yol yapım ve onarımında hız kazanacağımız, ulaşımı konforlu hale getirerek güçlü bir toplu taşıma ağına sahip olacağımız yeni araçlar Sakarya'mıza hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin” dedi.