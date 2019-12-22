Toplu ta??mada hedef maksimum memnuniyet

Vatanda?lardan gelen talep, istek ve ?ikayetlere y?nelik ?ehrin muhtelif noktalar?nda toplu ta??ma ara?lar?n?n yo?unluklar?, temizlik ve bak?mlar? denetime tabii tutuluyor. Konuyla ilgili yap?lan a??klamada, ?Hem?ehrilerimizin toplu ta??madan maksimum memnuniyet duymalar? ad?na denetimlerimizi s?kla?t?rd?k. Talep ve istekleri ??z?me kavu?turduk. Dolay?s?yla toplu ta??mada vatanda?lar?m?z?n memnuniyeti artt?. Daha da konforlu, sa?l?kl? ula??mlar i?in ?al??malar?m?z? s?rd?rece?iz? denildi.

A??klaman?n devam?nda, ?Vatanda?lar?m?zdan gelen talepler do?rultusunda ?al??malar?n? ger?ekle?tiren ekiplerimiz, toplu ta??ma ara?lar?n?n ?s? sistemlerinin ?al???p ?al??mad???, ara? i?i temizli?ine dikkat edilip edilmedi?i ve ara?lar?n toplu ta??ma y?netmeli?ine uygun olup olmad??? konusunda denetimlerini s?rd?r?yor. Kontrollerin yan?nda talepler ?er?evesinde ek seferler d?zenliyor, yolcu yo?unluklar?n?n ya?and??? hatlarda seferlerimizi g?nl?k olarak artt?r?yoruz. Ayr?ca toplu ta??mada rahats?zlanan vatanda?lar, denetim ekiplerimiz taraf?ndan acil servis ?a?r?larak en yak?n sa?l?k birimlerine ula?t?r?lmakta ve kendilerine, yak?nlar?na ula??lana kadar refakat edilmektedir. Ula??m y?netim merkezimize gelen talep, istek ve ?ikayetleri k?sa s?re i?erisinde ilgili ekiplerimize iletiyor, ??z?m? noktas?nda ?al??malar? k?sa s?re i?erisinde tamamlayarak vatanda?lar?m?za geri d?n??ler yaparak bilgiler veriyoruz. Ula??ma ili?kin talep ve isteklerini iletecek vatanda?lar?m?z ALO 153 ?a?r? merkezi ?zerinden 1'i tu?layarak ula??m y?netim merkezimize ba?lanabilmektedir. B?y?k?ehir Belediyesi Ula??m Dairesi Ba?kanl??? olarak toplu ta??may? ?zendirecek, sa?l?kl?, konforlu ve keyifli yolculuklar? sa?layacak, memnuniyeti artt?racak ?al??malar ger?ekle?tirmeye devam edece?iz? ifadelerine yer verildi.