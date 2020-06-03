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Toplu taşımada yüzde elli kuralı kalkınca polis ekipleri denetimlerini arttırdı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda araçlarda yüzde 50 kapasite kuralının kaldırılmasının ardından Sakarya’da şehir içi sefer yapan dolmuşlarda polis ekipleri kurdukları uygulama noktalarında ve otobüs terminalinden şehir dışına çıkacak otobüs içerisindeki şoför ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda araçlarda yüzde 50 kapasite kuralının kaldırılmasının ardından Sakarya'da şehir içi sefer yapan dolmuşlarda polis ekipleri kurdukları uygulama noktalarında ve otobüs terminalinden şehir dışına çıkacak otobüs içerisindeki şoför ile vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Ramazan Bayramının ardından normalleşme sürecine geçilmişti. Bu kapsamda şehirler arası seyahat kısıtlamasının ve şehir içi yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite kuralının kaldırıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise yayınlanan genelge doğrultusunda şehrin birçok bölgesinde kurdukları uygulama noktalarında toplu taşımacılık yapan araçları durdurarak şoförlere ve yolculara uyarılarda bulundu.


Öte yandan, şehir içi sefer yapan toplu taşıma araçlarında kaldırılan yüzde 50 kapasite kuralı şehir arası yolculuklarda devam ediyor. Gerçekleşen denetimlerde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Terminalinde şehirler arası yolculuk yapan otobüsler durdurularak sosyal mesafe ve yüzde 50 kapasite kontrol edildi.

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