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Toplu taşımaya eğitim dönemi düzenlemesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 9 Eylül Pazartesi günü açılacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi toplu taşımada yapılan düzenlemeler açıklandı.


Yeni düzenlemelerle ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “9 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Belediye otobüslerimiz kış dönemi hareket saati uygulamasına başlayacak. Okulların açılması sebebiyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına hatlarda çalışan araç sayılarını ve düzenlenen sefer sıklığını artırıyoruz. Bu bağlamda 1, 4, 19K, 21K, 22K, 26 numaralı hatlarımızın hareket saatlerinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Vatandaşlarımız belediye otobüsleri hareket saatlerine belediyemizin internet adresinden veya SAKUS mobil uygulamasından daha detaylı ulaşılabilir” denildi.

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