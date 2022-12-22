Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin ikincisi hizmete açıldı

Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi'nde uzun yıllardır hizmet veren TRSM'nin hasta yoğunluğunun artması sonrasında yapılan çalışmaların ardından ikincisi Adapazarı ilçesinde bulunan SEAH Ek Hizmet binasında açıldı. Binada incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, şizofreni ve bipolar bozukluklar başta olmak üzere ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların ve ailelerin bilgilendirildiği TRSM'lerin hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını katkı sağlayan merkezlerden olduğunu söyledi. Öğütlü, “TRSM'ler ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar için verilen hizmetin ana düzenleyicisi ve kontrol merkezi konumunda. Tanı almış ağır psikolojik rahatsızlığı olan hastalarımızın takibi ve rehabilitasyonu, hem onlar hem de aileleri için önemli bir hizmet. Şehir merkezinde ulaşılabilirliği yüksek bir konumda ikinci bir TRSM'yi hizmete açtığımız için mutluyuz” dedi.