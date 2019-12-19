Toprağın Ateşle İmtihanı Sergisi SAÜ'de açıldı

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) yüksek lisans öğrencisi Büşra Özçelik'in “Toprağın Ateşle İmtihanı” adlı kişisel sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık fakültesinde gerçekleştirilen sergide Özçelik'in ince ve detay çalışmalarından oluşan çini eserleri yer aldı. Serginin açılışına STMF Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sergiye ilişkin bilgi veren yüksek lisans öğrencisi Büşra Özçelik, çalışmalarının bir kısmını çok sevdiğini belirttiği “Baba Nakkaş” üslubu ile yaptığını ifade ederek, çalışmalarında rumi ve hatai grubu motiflerle mavi tonlarını kullandığını söyledi.

Sergi, 25 Aralık 2019 Çarşamba gününe kadar fakültenin 2'nci katında ziyaret edilebilecek.