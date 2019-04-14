Toprak altında kalan vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde atış poligonunda meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan bir vatandaş ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan atış poligonunda meydana geldi. Bölgede fidancılık yapan İsrafil Şen (53) isimli vatandaş, poligonda meydana gelen toprak kayması sonrasında toprağın altında kaldı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine belediyeye ait kepçe ve çok sayıda ekip sevk edildi. Toprak altında kalan vatandaşı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Şen'in toprak altında kaldığı haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Yapılan arama sonucunda Şen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.