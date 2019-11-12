“Torundan Dedeye Hayaller” sergisinin açılışı gerçekleştirildi

Karikatürist Osman Suroğlu ve Defne Erden'in “Torundan Dedeye Hayaller” sergisinin açılışı yapıldı. Deprem Kültür Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Torun Defne Erden'in hayalindekiler; Dede Osman Suroğlu tarafından karikatür sanatına aktarılırken, insan ve doğa sevgisi, hayat, kitap, düşünce, silahsızlanma, çevre gibi evrensel temaları konu edinen karikatürleri ile dikkat çeken Osman Suroğlu'nun sergisi davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararası otuzun üzerinde ödül almış olan Suroğlu, sergi sonrası davete gelenlerle interaktif çizimler yaptı, çizdiği karikatürlerin akıllarda oluşturduğu fikirleri sorarak karikatürleri birlikte yorumladı.

Sergi sonunda Suroğlu'na teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Karikatür bizim hayatımıza erken yaşlarda giren ve her birey için ayrı bir değeri olan sanattır. Fikirlerin kaleme alınarak topluma faydalı mesajlar vermesi ve mesajları verirken de eğlendirmesidir. Biz, bu akşam çizdiği karikatürlerle büyük başarı gösteren ve birçok ödül sahibi olan sevgili Osman Suroğlu'nu ağırlamaktan büyük onur duyduk. Eğlenceli mesajları ile bizlere çok güzel anlar yaşatan kıymetli sanatçılarımızla her zaman beraber olmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanata desteğimiz artarak sürecek” dedi.