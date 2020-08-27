Torununun kavgasına karıştı, canından oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde torunu ile bir başkası arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen 77 yaşındaki adam kavgada vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. ile D.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada kavgayı ayırmak isteyen 77 yaşındaki Sabahattin D. ile D.E. silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabahattin D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın büyümemesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri gönderildi.

Olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan şüpheli Ş.D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.