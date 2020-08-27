İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torununun kavgasına karıştı, canından oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde torunu ile bir başkası arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen 77 yaşındaki adam kavgada vurularak hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde torunu ile bir başkası arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen 77 yaşındaki adam kavgada vurularak hayatını kaybetti.


Olay, Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. ile D.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada kavgayı ayırmak isteyen 77 yaşındaki Sabahattin D. ile D.E. silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.


Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabahattin D. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın büyümemesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ve jandarma ekipleri gönderildi.


Olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan şüpheli Ş.D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.