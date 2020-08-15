Torununun vurduğu babaanne hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındıklık tarlası sınır anlaşmazlığı sebebi ile baba ve babaannesini av tüfeği ile vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Babaanne hastaneye kaldırılmak istediği esnada hayatını kaybetti.

Olay, Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki E.G. fındıklık tarlası sınır anlaşmazlığı sebebi ile 48 yaşındaki babası Ömer Güneş ile tartışmaya başladı. Baba ve oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 82 yaşındaki babaanne Rahime Güneş'in kavgayı ayırmak istediği esnada, E.G. av tüfeği ile babası ile babaannesini vurarak yaraladı.

Baba Ömer Güneş, tüfekten çıkarak göğsünün alt kısmına isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ diz kapağına gelmesi sonucu yaralanan 82 yaşındaki babaanne Rahime Güneş ise ambulans ile Akyazı Devlet Hastanesine götürüldüğü esnada hayatını kaybetti.

Şüpheli E.G., olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.