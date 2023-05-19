Tour Of Sakarya'da üçüncü etap tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bisiklet Fest' çerçevesindeki ‘Tour Of Sakarya' yarışlarının üçüncü etabı tamamlandı. 136 kilometrelik parkurda Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde Tour Of Sakarya yarışlarının üçüncü etabı yapıldı. 13 ülkeden 14 takım ve 72 sporcunun katıldığı yarışlar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 136 kilometrelik parkurda ter döken sporcular, 2 ayrı tur atarak bitiş noktasına ulaştı. Bu çerçevede yarışın 3. etabını Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas birinci, Cezayir Ulusal takımından Yacine Hamza ikinci, Çin Ulusal takımından Xianling Lyu ise üçüncü bitirdi. Tour Of Sakarya yarışlarının dördüncü ve son etabı Cumartesi günü ‘Karasu' parkurunda yapılacak.

Öte yandan, ilk iki etapta gösterdiği üstün performansla klasman liderliğini ve turuncu mayoyu sırtında taşıyan Büyükşehir sporcusu Breznyak, üçüncü etap sonucunda klasman liderliğini ve turuncu mayoyu Estonyalı sporcu Martin Laas'a devretti.