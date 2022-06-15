Toyota Sakarya'daki fabrikasında üretime ara veriyor

Tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) sıkıntısı sebebi ile Toyota, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki üretime 4-18 Temmuz tarihlerinde ara vereceğini duyurdu.

Türkiye ve Sakarya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda bulunan Toyota'nın Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasında üretime ara veriliyor. Fabrika yetkililerinden yapılan açıklamada, tedarik zinciri ve yarı iletken (çip) zorlukları nedeni ile üretimin 4-18 Temmuz tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi. Konuya ilişkin Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamada, “Sektör genelindeki tedarik zinciri ve yarı iletken zorlukları nedeniyle Toyota olarak Avrupa'daki fabrikalarda üretim ayarlamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle bayram tatili ile bu süreç birleştirildi. Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz” ifadelerine yer verildi.