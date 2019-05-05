Trafik Haftası 7. Geleneksel Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleşti

Geleneksel Bisiklet Turu' gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın sloganıyla düzenlenen Bisiklet Turu'na Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda bisikletsever katılırken; pedallar Demokrasi Meydanından Sakaryapark'a çevrildi. Vali Nayir'in başlangıcını yaptığı bisiklet turunda Başkan Ekrem Yüce, Milletvekili Sofuoğlu ve yüzlerce bisiklet sever birlikte bisiklet sürdü. Çekilişlerle 54 bisiklet ve 54 bisiklet çantası sahiplerinin oldu.

7. Geleneksel Bisiklet Turu'nda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte farkındalık oluşturacak çalışmalar içerisinde yer almaya büyük önem gösteriyoruz. Farkındalıklar arasında bisikletin ayrıcalıklı bir konumu olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla bisiklete yönelik projeler hazırlamaya ve yeni yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Sakaryapark'ta gerçekleştirilen programda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Trafik Haftası'nın kutlu olmasını diliyorum. Erenler Belediyesi olarak trafik eğitim sistemimiz var ve okullarda öğrencilerimize sunuyoruz. Trafik kurallarını eğlenirken öğreniyorlar. Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyor, etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Şehrimizde bisikletlerle turlayan vatandaşlarımızı görmek bizleri mutlu ediyor

Yayalara öncelik verilmesinin büyük acıların yaşanmasını büyük ölçüde önleyecek ciddi tedbirler arasında yer aldığını söyleyen Başkan Ekrem Yüce, “Trafikte araca değil, kurallara güvenmenin öneminin vurgulandığı Trafik Haftanızı kutluyorum. Çok sayıda canların yandığı, ailelerin yıkıldığı böylesine önemli bir konuda ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayaların' sloganı bize işin anahtarını veriyor. Trafikte kurallara riayet etmek, kontrollü araç kullanmak ve önceliği yayalara vermek büyük acıların yaşanmasını çok büyük ölçüde önleyecek ciddi tedbirler arasında yer alıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte farkındalık oluşturacak çalışmalar içerisinde yer almaya büyük önem gösteriyoruz. Bu farkındalıklar arasında bisikletin ayrıcalıklı bir konumu olduğunu düşünüyoruz. Bisiklette Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Türkiye'de bir ilk olarak ön plana çıkıyor. 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Sakarya-İstanbul arasında gerçekleştirilen altıncı etabı şehrimizde yapıldı. İnşallah 2020 yılında şehrimizde gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonasında da bu tesisimiz büyük beğeni kazanacaktır. Akıllı bisikletlerle şehrimizde turlayan vatandaşlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Hepinize bisiklete binmenizi, şehrimizin sokaklarında, caddelerinde ve parklarında bisikletlerinizle turlamanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle hem şehrin tadını daha güzel çıkaracak hem de sağlıklı yaşam açısından güzel bir adım atmış olacaksınız. Bizler bu anlayışla bisiklete yönelik projeler hazırlamayı ve yeni yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Bisikleti yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Hayatının bisiklet üzerinde geçtiğine değinen Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayatım hep bisikletin üzerinde geçti. Erenler'in caddelerinde hep bisiklet kullanmışımdır. Bisikleti sadece çocuklar kullanır diye bir durum var. Yurtdışında yaşadığımda tüm insanların bisiklet kullandığını gördüm. Bu kültürü oluşturmak adına şehrimizde çalışmalar yapılıyor. İnşallah Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle bisikleti yaygınlaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bisiklet sporu herkesin yapabileceği bir spor“

Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin ortak çalışmalarından birisi sporu yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu organizasyonda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin ortak çalışmalarından birisi sporu yaygınlaştırmaktır. Bizler her yaşa uygun sporların olduğunu biliyoruz. Bisiklet sporu da herkesin yapabileceği sporlar arasında yer alıyor. Biz şuna inanıyoruz; bisiklet sporcuları sorumluluğunu bilen sporcular. Kendi sağlığına, çevreye, geleceğe, topluma karşı sorumluluğunu biliyor ve bu sorumluluğun gereği olarak bu sporu yapıyor. Bu spor gerçekten insan sağlığı, çevre ve gelecek için önemli. Dolayısıyla Trafik Haftası'nda da güzel bir birlikteliğin ürünü olarak buna yer verilmesi çok kıymetli. Sakarya coğrafyasıyla bisiklet sporuna fırsat sağlıyor. Yerel yönetimlerimizin çalışmalarıyla bisiklet sporuna imkanlar oluşturuluyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.