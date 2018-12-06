Trafik kazasında ağır yaralanan genç kız 20 günlük hayat savaşını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi hastanede 20 günlük hayat savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Dış Ticaret 1. sınıf öğrencisi olan İlknur Kandemir, D-140 karayolu Akyazı KYK Yurdu önünde yolun karşısına geçmek isterken S.U'nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağırlanmıştı. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kız 20 günlük hayat savaşını kaybetti. Ailesini ve sevenlerini yasa boğan genç kız için Söğütlü ilçesi Maksudiye mahallesinde cenaze namazı düzenlenecek.