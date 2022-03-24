Trafik kazasında hayatını kaybeden sportif direktör, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpmasında hayatını kaybeden Hendekspor Sportif Direktörü Numan Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Hendek ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DF 823 plakalı Man marka tır, aynı istikamette seyir halinde olan Hendekspor Sportif Direktörü Numan Cengiz idaresindeki 54 ABT 440 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü otomobil içerisinde sıkışırken eşi Hülya Cengiz yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Numan Cengiz'in cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı olan eşi ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

“Son yolculuğuna uğurlandı”

Meydana gelen kaza sonrasında hastanedeki işlemleri tamamlanan Cengiz için Hendek Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Hendekspor Sportif takımı oyuncuları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından evli ve iki çocuk babası Cengiz, Hendek Merkez Mezarlığı'na defnedildi.