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Trafik polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin okullarda yaptığı eğitimde anaokulunda minik öğrencilerinin trafik polisiyle gerçekleştirdiği diyalog güldürdü.


Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde okullarda trafik eğitimleri devam ediyor. Trafik polisleri tarafından verilen eğitimler yıl sonuna kadar devam edecek. Son olarak Erenler Şehit Gülşah Güler Anaokulu öğrencilerine ‘Çocuklar için trafik eğitimi' projesi kapsamında kapsamında Polis Memuru Murat Ünal tarafından eğitim verildi. Ana okullarındaki minik yüreklerin Trafik polisi ile diyaloğu güldürdü.

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