Trafik polisleri sürücülere 4 günde 475 bin 491 TL para cezası kesti

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Hata yapan sürücüler, ekiplerce durdurularak ceza kesiliyor. Trafik polislerinin son 4 günde yaptıkları denetim raporu açıklandı. Rapora göre ekipler, bin 421 sürücüye işlem yaptı. Bin 421 sürücüden 25'i ehliyetsiz ve 5'i ise alkollü araç kullandığı polis ekiplerince tespit edildi. Polis ekipleri kusurlarından dolayı 42 aracı ise trafikten men etti.

Denetimlerine hız kesmeden devam eden polis ekipleri, 4 günde sürücülere hatalarından dolayı 475 bin 491 TL para cezası kestiği belirtildi.