Trafikte en doğru ve kalıcı uygulamalar hakkında konferans düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteğiyle düzenlenen ‘Trafik Mühendisliği ve Ulaşım Modelleme Simülasyon Eğitimi' kapsamında 10 personele ağ modeli oluşturma ve düzenleme, simülasyon parametreleri, dört kollu kavşak, adalı kavşak ve trafik mühendisliği eğitimi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü tarafından MARKA desteğiyle ‘Trafik Mühendisliği ve Ulaşım Modelleme Simülasyon Eğitimi' gerçekleştirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Trafik Şube Müdürü Murat Pehlivan, “Her işin başı eğitimdir felsefesiyle personellerimizin eğitimlerini önemsiyor ve kendimizi sürekli gelişen teknolojiyle güncelliyoruz. Personelimize vermiş olduğumuz eğitim sayesinde, mevcut kavşak yapısı ve trafik verilerinin modellenmesiyle karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözümle ilgili adımlar atmak daha kolay bir hal almış olacak. Yeni açılması planlanan arterler ve düzenleme gereken kavşaklar uygulama safhasına geçmeden bilgisayar ortamında modellenerek en doğru ve kalıcı uygulamaların yapılması için çalışmalarda bulunacağız. Bu sayede hem zamanı hem de kamu kaynaklarını verimli kullanmış olacağız” dedi.