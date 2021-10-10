Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaralayan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi 7108. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve T.C.K. ile Y.A. ve A.A. arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda S.A. ve T.C.K., baltayla kol ve karnından yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sonrasında olayın şüphelileri Y.A. ile A.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerindeki balta ile kan izleri üzerinde inceleme yaparken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.