İhlas Haber Ajansı

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Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Karasu'nun Subatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine gitmekte olan Necdet Taşkın (68) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü traktörün altında sıkıştı. Engebeli arazide kaza yerine zorlukla ulaşan itfaiye ekipleri, Necdet Taşkın'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşkın'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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