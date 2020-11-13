İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörün altında kalan 4 çocuk babası hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinin önünde traktörün altında kalan 4 çocuk babası Recep Sözlü hayatını kaybetti.


Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Recep Sözlü, idaresindeki traktör evinin bahçesinde park halinde bulunan römorka çarptı. Traktörden inmek istediği esnada dengesini kaybederek lastiğin altında kalan adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Recep Sözlü, Hendek ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.