Traktörün altında kalan baba ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan baba ve 8 yaşındaki oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Serdivan ilçesi Yukarıdereköy Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 54 ZM 090 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonrasında baba K.B. ve 8 yaşındaki oğlu A.B.B. traktörün altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince baba ve oğlu traktörün altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken 8 yaşındaki A.B.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.