Traktörün altında kalan belediye personeli hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan ve Geyve Belediyesi personeli olduğu öğrenilen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Umurbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacaören Mahallesi'nde bulunan tarlasını traktörle süren Mustafa Öztürk (50), dönüş yoluna geçti. Bu esnada Umurbey Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan 45 TY 662 plakalı traktör devrildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Geyve Belediyesi personeli olduğu öğrenilen Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.