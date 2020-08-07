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Traktörün altında kalarak ağır yaralanmıştı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 1 hafta önce devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 8 yaşındaki Anıl Bilal Balcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 hafta önce devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 8 yaşındaki Anıl Bilal Balcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, 30 Haziran Perşembe günü Serdivan ilçesi Yukarıdereköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, baba K. Balcı idaresindeki 54 ZM 090 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrilmişti. Devrilen traktörün altında kalan baba ve 8 yaşındaki oğlu Anıl Bilal Balcı, olay yerine sevk edilen ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan ve 8 yaşındaki Anıl Bilal Balcı 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Küçük çocuğun ölümü aile ve sevenlerini yasa boğarken, kazada ağır yaralanan baba K. Balcı'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Balcı'nın cenazesi ikamet ettiği Yukarıdereköy Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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