Traktörünü satamazsa son çare organlarını satacak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve kardeşleriyle mal paylaşımı yapamayınca evi ile ahırı icra yoluyla satılığa çıkarılan 54 yaşındaki çiftçi Numan Yıldız'ın, mal varlıklarının mahkeme yoluyla satılmasını engelleyebilmek için satışa çıkardığı traktörünün üzerine yazdığı yazı şaşkına çevirdi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Büyükkaynarca Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan 54 yaşındaki Numan Yıldız, kardeşleri ile mal paylaşımı yapamayınca evi ve ahırı icra yoluyla satışa çıktı. 13 kişinin hisse sahibi olduğu evin mahkeme kararı sonrasında satılığa çıkartılması konusuna karşı çıkan Yıldız, satılık traktörünün üzerine ‘Evimi ve ahırımı icradan almak için acil satılık. Traktörümü satamazsam tüm organlarımı satılığa çıkarıyorum' yazısını yapıştırdı. Mal varlıklarının mahkeme yoluyla satılmasını engelleyebilmek için satışa çıkardığı traktörünü Kaynarca ilçe merkezine park eden ve yüzde 60 engellilik sağlık raporu bulunan Numan Yıldız, konuyla ilgili yetkililerden yardım istedi.

Traktörünü satamadığı takdirde organlarını satacağını dile getiren Yıldız, “Eğer traktörümü satamazsam kendi iç organlarımdan birini satmak mecburiyetinde kalacağım. Şuanda traktörüm için bir alıcı bekliyorum. Kardeşlerim ile anlaşamadık mal paylaşımı konusunda ve daha sonrasında ev ile ahır icra yoluyla satışa çıkartıldı. Onları alabilmek için traktörümü satılığa çıkardım. Ahırımda onlarca hayvan vardı yaşadığım sıkıntılar sonrasında ahırımı kapattım, şuanda 2 tane hayvan kaldı. Yaşadığım olayları fırsat bilip çok güvendiğim komşum yarı fiyatına 20 dönüm yerimi aldı. Traktörümü satamazsam eğer, iç organlarımdan birini isteyen kişiye satacağım. Çünkü evim ve ahırımı almak benim için önemli, onları alamazsam benim için hiçbir faydası yok. Benim evimi, arazimi, ahırımı bu zor durumdan fırsat bilerek alan komşu değildir. Çok haksızlıklara uğradım, zor zamanlar geçirdim. Bu traktörü 2016 yılında aldım. 4 dönüm fındıklık sattım ve hanımın bileziklerini verdim zamanında. Bugün traktörü sattığım zaman o zaman ki sattıklarımı geri alamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bundan sonra yürüme şansımda yok. Bir akülü sandalye istiyoruz onu dahi çok görüyorlar” dedi.