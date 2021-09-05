İhlas Haber Ajansı

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Tren kazasında hayatını kaybeden şahıs Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 51 yaşındaki şahıs, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 51 yaşındaki şahıs, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.


Kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarpmıştı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden 51 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Nusret Açıkgöz'ün cenazesi, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine getirildi. Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen Nusret Açıkgöz, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kalburcu Mahallesi'nde bulunan Kalburcu Merkez Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Açıkgöz, Kalburcu Mahalle Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

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