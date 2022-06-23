TRSM 5. Bahar Şenliği coşkuyla gerçekleşti

Bahar Şenliği coşkuyla gerçekleşti.

TRSM bünyesinde tedavi gören hastaların el emeği sanat eserlerinin sergilendiği şenliğe; Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, SEAH Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esra Yazıcı, Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı, SEAH yöneticileri ile TRSM personeli ve merkezde tedavi gören hastalar ile yakınları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Esra Yazıcı ruh sağlığıyla ilgili çeşitli hastalıklarla mücadele eden hastaların topluma kazanımı ve aileleriyle ilişkileri noktasında TRSM'nin önemine değindi. Programda konuşan SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis de merkez bünyesinde yürütülen çalışmaları her zaman takdir ettiklerini belirterek personeli tebrik etti. Sergi alanını gezerek yapılan eserler hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, şenlikte yaptığı konuşmada ruh sağlığı hastalıklarının tedavisinde elde edilen başarıyla birçok hastanın günlük hayatını rahat bir şekilde geçirmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğütlü, TRSM'de tedavi programlarına ek olarak hastalara halk eğitim müdürlüğü işbirliğiyle verilen kurslarda ortaya çıkan eserlerin de şaşırtıcı derecede güzel olduğunu ifade etti. Gün boyu süren program TRSM korosunun şarkılarıyla son buldu.