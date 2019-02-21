TÜBİTAK 2209 projeleri anlatıldı SAÜ'de

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa SAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt konuşmacı olarak katıldı. Projenin aşamaları ve proje yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda öğrencilere bilgiler veren Prof. Dr. Kurt, “Bir projeyi gerçekleştirebilmek için ilk önce istekli, sonra da ilgili olmalısınız. Proje yaparken ihtiyacımız olan şeyler; özgüven, merak, istek ve gayrettir. Öğrenci fikir üretmelidir. Ancak bol miktarda okursanız fikriniz oluşur” dedi.

Proje yapma sürecini anlatan Kurt, süreç boyunca planlı ve kararlı olmak gerektiğini, sürecin zor olacağını ancak sonucunun güzel olmasının insanı motive edeceğini söyledi. Herhangi bir TÜBİTAK projesinin uygulanabilir olması için gerekli olan şartlar, proje başvuruları ve TÜBİTAK desteği ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Kurt, daha önce TÜBİTAK'a proje sunmuş öğrencilerin proje süreçlerinden ve tecrübelerinden örnekler verdi. Konferansın sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kurt'a hediyesi takdim edildi.