TÜBİTAK Destekli Proje Serdivan Trafik Park'a misafir oldu

Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fidan'ın TÜBİTAK destekli “Kendimi Koruyorum, Güvenli Yaşıyorum” projesi Serdivan Trafik Park'ta hayat buldu.

17 farklı okulda eğitim gören 20 kaynaştırma öğrencisi projede yer alan “Yaya Becerilerini Öğreniyorum” etkinliği kapsamında Serdivan Trafik Park'a misafir oldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında ağırlanan minik misafirler, eğitim salonunda kendileri için hazırlanan çizgi film ve slaytlar eşliğinde teorik eğitim aldıktan sonra Trafik Park görevlilerinin nezaretinde pedallı araçları kullanarak pratik yapma imkanı buldular.

Trafik Park içerisindeki kaldırım, yaya geçitleri, trafik ışıkları, trafik levhaları ve üst geçitler hakkında da bilgi sahibi olan çocuklar mini trenle tur attılar.