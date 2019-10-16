Tuğgeneral İdris Acartürk Barış Pınarı Harekatına katıldı

Komando Tugay Komutanı olarak gitti.

10 Mayıs 2012'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başlayan ve daha sonra İzmir Askeri Casusluk davası olarak kamuoyunda anılan dosya kapsamında İdris Acartürk, askeri casusluk, gizli belgeleri ele geçirmek gibi suçlardan 7 Temmuz 2012 tarihinde tutuklandı. Bu operasyon daha sonra aralarında 49 muvazzaf subayın bulunduğu 357 sanıklı bir davaya dönüştü. Süren dava sonrasında Acartürk, diğer tüm sanıklarla birlikte beraat etti. Soruşturmayı yürüten polislerin, savcıların ve hakimlerin ise FETÖ'cü olduğu anlaşılmıştı.

Askeri Casusluk davasından beraat eden Tuğgeneral İdris Acartürk, beraatının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine geri döndü. Sakarya 7. Komando Tugayı 3 ay önce Şanlıurfa'ya, sınır bölgesine çekildi. Acartürk, başlatılan Barış Pınarı Harekatında katılan komutanlardan biri oldu.