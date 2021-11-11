Tüm insanlığa nefes olmak için fidanları toprakla buluşturdular

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla ülke genelinde aynı anda düzenlenen fidan dikme töreni Sakarya'da da gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımı ile Adapazarı ilçesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Merkezi'nde düzenlenen programda Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında '84 Milyon İçin 3'er Fidan' ve ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' başlığı altında fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Kaldırım ve Başkan Yüce'nin yanı sıra törene; AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Fahri Can Çağlar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, STK Temsilcileri, il protokolü, ilçe belediye başkanları ve geleceğe nefes olmak için fidan dikmeye gelen çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Doğaya değer veren belediyecilik anlayışından vazgeçmeden hayata geçirdiği projelerle sadece Sakarya'ya değil aslında tüm insanlığa dokunan işler yaptıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Bugünün ehemmiyeti bizler için, ülkemiz için ve yaşadığımız dünya için çok önemli. Bugün çok güzel bir bayramımız var. Fidanlarımızı toprakla buluşturmanın bayramı. Malum bizler, yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı toprağa dikin diye öğütleyen inanışın neferleriyiz. Bugün de bu anlayışa yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda milyonlarca fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Sakarya olarak hep birlikte insanlığa ait doğaya büyük bir katkı sunacağız. Ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Vali Kaldırım ise, “İlimizde inşallah bu yıl itibarıyla 2 buçuk milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Ülkemizin vizyon projelerden birisi Kuzey Marmara Otoyolu. Onlar da yeşile, doğaya çok önem veriyorlar. 5 milyon ağaç diktiler, dikmeye de devam edecekler. Belki de dünyanın en yeşil otoyollarından birisi, bu Kuzey Marmara Otoyolu olmuş olacak” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından fotoğraf sergisini gezen heyet daha sonrasında ise Sakarya'nın yeşiline yeşillik katmak ve tüm insanlığa nefes olmak için öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdular.