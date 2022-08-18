Tüp yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tüp yüklü kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 54 AEN 353 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.