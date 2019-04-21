TUR 2019'un Sakarya - İstanbul etabı başladı

SAKARYA (İHA) – 55'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 6'ncı ve son ayağı olan Sakarya – İstanbul etabı başladı. Son etapta bisikletçiler 172,4 kilometre boyunca pedal çevirerek bitiş çizgisine ulaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) Sakarya - İstanbul etabı başladı. Türkiye Bisiklet Tur'unun 158.6 kilometrelik Turkish Airlines Bursa-Kartepe etabını Bora Hansgrohe Takımı'ndan Felix Grossschartner 4 saat 17 dakika 13 saniye ile birinci tamamladı. Turun 6. ve sonuncu olan Sakarya - İstanbul arasındaki 172,4 kilometrelik parkurun startını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Türkiye'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında bulunan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 55'inci yılında hem takvimdeki yeri, hem de güzergahındaki değişiklikle yepyeni bir başlangıç yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve iki yıldır dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour' kapsamında gerçekleşen yarış, 16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında yine World Tour kapsamında sporseverlerle buluşuyor. İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan sporcular, Marmara Denizi'nin etrafında 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometreyi kat ettikten sonra yeniden İstanbul'a giderek bitiş çizgisine ulaşabilmek için Sakarya'dan saat 12.00'da yola çıktı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir: "Bisiklet sporunu önemsiyoruz"

Start öncesi bir konuşma yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabına ev sahipliği yapıyoruz. Biz bisiklet sporunu önemsiyoruz. Sağlığımız açısından, çevremiz açısından, trafik kalabalığını azaltması bakımından önemsiyoruz. Her yönüyle önemli olan bir sporu en üst seviyede Cumhurbaşkanlığı seviyesinde sahip çıkılması ve son etabının bizden başlaması elbette çok kıymetli. Burada gördüğümüz manzara, belediyemizin hazırlamış olduğu bu alanın da en etkili ve en verimli kullanımını gösteriyor. 17 takımdan, 119 sporcumuz burada bugün bizlere misafir. İnşallah kazasız, belasız bu turnuvayı tamamlayacaklar” dedi.

Öte yandan bisiklet turuna büyük ilgi gösteren Sakaryalı vatandaşlar, günün erken saatinde turun startının verildiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne geldi.