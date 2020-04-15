Türbe caddesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi ekipleri tarafından Türbe Caddesinde yenileme çalışmaları kapsamında alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt atım işlemi de gerçekleşti. Caddede çalışma kaldırım taşlarının düzenlenmesi ile devam edecek. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra ilçemiz için planladığımız çalışmalarımıza da hiçbir mesai arkadaşımızın can sağlığını tehlikeye atmadan devam ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma ile Türbe Caddemizde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt atımı gerçekleşti. Caddemizde ki çalışma kaldırımların yenilenmesiyle devam edecek. Caddemizin yenilenen yüzünün hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye caddemizdeki çalışmadan ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türbe Caddemizin ardından bölgedeki alt yapı ve asfalt çalışmamız Fatih Caddemizde devam edecek. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi 2020 yılını Erenlerimiz için asfalt yılı yapacağız” dedi.