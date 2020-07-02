SUBÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programı, 29 Mart - 3 Şubat 2020 tarihleri arasında Turizm Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu (TURAK) tarafından yapılan değerlendirme ve denetleme süreçlerini tamamlayarak 2022 yılının Mart ayına kadar akredite edilmiş; Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık geçici belgeyi teslim almıştı. Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları çerçevesinde 2 yıllığına akredite olan programın akreditasyon belgesi Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık'a takdim edildi. SUBÜ Turizm Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı'nda Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve yeni açılan Rekreasyon Yönetimi Bölümlerine öğrenci alacak.

Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu ve her geçen yıl daha fazla ülkeden daha fazla turist çektiğini belirten TUADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, “Bu nedenle kaliteli turizmciler yetiştirmek ve turizmde eğitim kalitesini daha üst seviyelere taşımak mecburiyetindeyiz. Biz de aslında bunu yapıyoruz. Akredite olmak ciddi kriterleri yerine getirmeyi gerektiren zorlu bir kalite süreci. Bunu başaran Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni tebrik ediyorum” dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Bu süreçte yoğun bir emek ortaya koyan ekibimize teşekkür ediyorum. Fakültelerin bekası kadrolarının ilgili alandan isimlerden oluşmasına bağlı. O açıdan oldukça iyi durumdayız. Nitelik açısından Türkiye'de ilk 5'te olduğumuz kanaatindeyim. İnşallah bu akreditasyonla beraber resmi olarak da ilk 5'e gireceğiz. Bunun bir mihenk taşı olmasını ve diğer fakültelerimizde de devamının gelmesini diliyorum” diye konuştu.