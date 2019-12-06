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Turizm Rehberleri Sapanca'da

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi üniversite-sektör buluşması etkinlikleri kapsamında Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı ile Seyahat ve Rehberlik Topluluğunun öncülük ettiği ‘Rehberlik Mesleği ve Kariyer Gelişimi’ konulu panel düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi üniversite-sektör buluşması etkinlikleri kapsamında Turizm Rehberliği Bölüm Başkanlığı ile Seyahat ve Rehberlik Topluluğunun öncülük ettiği ‘Rehberlik Mesleği ve Kariyer Gelişimi' konulu panel düzenledi.


SUBÜ Turizm Fakültesi'nde gerçekleşen panelde İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kokartlı Rehber Esmeray Akar ile Kokartlı Rehber Tulu Gökkadar tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, nasıl bir kariyer süreci takip etmeleri gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdiler. Etkinlik sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burhanettin Zengin tarafından Katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilerek, SUBÜ logosu ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu seramikler hediye edildi.


Turizm rehberliği bölümünün üniversite-sektör etkinlikleri kapsamındaki programları 11 Aralık Çarşamba günü Senen Kurt'un katılacağı ‘Sabre Türkiye ile Kariyer Yolculuğu' konferansıyla devam edecek.

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