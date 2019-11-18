Turizm Rehberliği bölümünün gelenekselleşen kahvaltısı gerçekleşti

Türkiye'ye nitelikli turizm elemanları yetiştirmeyi amaçlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği bölüm yönetimi öğrencilerin eğitim gördükleri süre zarfında ve mezuniyet sonrası dönemde iletişimlerini güçlendirmek adına düzenlenen kahvaltı programıyla bir araya geldi. Kahvaltıda söz alan Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burhanettin Zengin, bu tür programların hem öğrencilerin arasında hem de akademisyen-öğrenci diyaloglarında birleştirici bir rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca kapasitelerinin her yıl arttığını söyleyen Zengin, ilerleyen yıllarda bu ve benzeri organizasyonların daha sık ve kalabalık olarak yapılacağını umduğunu söyledi.

Program günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.