Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Özada Sigorta ile Türk Metal Sendikası Sakarya şubesi arasında, sendika üyelerine indirim olanağı sağlayan bir protokol imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Özada Sigorta'ya gelen sendika üyesi işçiler ve aileleri, bireysel sigorta ihtiyaçlarında kasko, konut, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık branşlarındaki poliçelerle Türk Metal Sendikası Grup İndirimi ile ilgili tüm işlemlerde yüzde 30 indirim yapılacak.

Türk Metal Sendikası Sakarya şubesi mali sekreteri Özcan Tanıl, “Türk Metal sendikası olarak işçilerimizi her konuda düşünüyoruz, sendikamıza üye olan işçiler artık sigorta ihtiyaçlarını tek bir noktadan ve piyasa koşullarının altında fiyatlar ile yaptırabilecekler. İlimize birçok kurum İle anlaşması olan Özada Sigorta'yı tercih ettik. Yapılan anlaşmanın üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türk Metal Sendikasına indirim yapacaklarını belirten Özada Sigorta genel müdürü Cüneyt Demir, ”Türk Metal Sendikası yönetim kurulu üyelerinin menfaatine çalışmalarına devam ediyor. Türk Metal Sendikası Grup İndirimi ile toplu alışverişin gücünü kullanarak çok indirimli fiyatlar ile üyeleri için sigorta anlaşması yaptı. Projeye destek olan dünyanın en büyük sigorta şirketi Generali Sigorta ve Türk Metal Sendikası Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Özada Sigorta olarak büyük sendikaya büyük indirim yapacağız” diye konuştu.