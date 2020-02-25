Türk Müziğinin eserleri Ziya Taşkent'te ses buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri Türk Müziği Konseri ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ses sanatçısı Murat Irkılata, müzikseverler ile buluştu. Irkılata'nın Türk Müziğinin eşsiz eserlerinden oluşan repertuarının sunulduğu programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.