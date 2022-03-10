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Türk sinema eleştirmeni son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, memleketi Sakarya’da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.


Bir süredir kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Türk sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sakaryalı olan Özer'in cenaze namazı Adapazarı ilçesinde kılındı.


Cenazeye, meslektaşları ile yakınları katıldı.


Evli ve 1 çocuk babası olan Özer, Şeker Hilal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

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