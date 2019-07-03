Türkçe öğrenmek için Serdivan'a geldiler

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Novi Pazar'dan Serdivan'a misafir olan öğrencilerle bir araya geldi.

Misafir öğrencilere; Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic, Serdivan Bosna Sancak Derneği Başkanı Rafet Yatçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sorgut da eşlik etti. Eğitim gördükleri bölümler hakkında öğrencilerden bilgi alan Başkan Yusuf Alemdar, iki ay boyunca Serdivan'da Türkçe dil eğitimi alacak öğrencilerin ortak kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında son derece önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Türkçenin, dünyanın sayılı dillerinden biri olduğunu hatırlatan Alemdar, “Türkçe'miz temsil ettiği değerler bakımından barışın, sevginin ve dostluğun dili olduğu gibi; geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdaki ortak mazisiyle de diğer toplumlarla aramızdaki en güçlü bağları oluşturuyor. Yeni Pazar'dan (Novi Pazar) Serdivan'ımıza misafir olan gençlerimizle bu güçlü bağa bir ilmek de biz atarak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz” dedi.

Balkanlarla sarsılmaz bir bağ ve ortak bir geçmişe sahip olduklarına da değinen Başkan Alemdar, bu noktada kültürel mirasa sahip çıkarak onu geleceğe en güzel şekilde taşımanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Türkiye Balkanlar, Balkanlar da Türkiye'dir. Biz etle tırnak gibiyiz. Birbirimizden asla ayrılamayız, kopamayız. Atalarımızın bize miras bıraktığı bu güzel geleneklere ve hasletlerimize siz gençlerimizle birlikte sahip çıkarak, geleceğe taşımak en önemli görevlerimizdendir” diye konuştu.

Öğrencilere eşlik eden Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic ise misafirperverliğinden dolayı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür ederek, “Dernek olarak en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Osmanlı'dan sonra unutturulmak istenen Türkçeyi Balkanlara geri getirmek. İnsanlarımız tekrar Türkçe konuşsun istiyoruz. Bu sebeple gençlerimizle birlikte buraya gelerek, Türkçeyi onlarla birlikte Balkanlara geri götürmek istiyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.