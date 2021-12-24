Türkiye Güreş Şampiyonası Sakarya'da başladı

10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Serdivan Spor Salonu'nda 10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme müsabakaları yapıldı.

Büyük heyecana sahne olan mücadeleler Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Asbaşkanı Ahmet Taşlı, Türkiye güreş Federasyonu yetkilileri, sporcular, antrenörler ve sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. 168 sporcunun mücadele ettiği elemeler sonrası gerçekleştirilen yarı final müsabakalarını kazanan sporcular, yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarında da mücadele etmeye hak kazandılar. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, gerçekleşecek şampiyonadan sonra dereceye girenleri milli takım kampına davet edeceklerini belirtti.

“Dünya ve olimpiyat şampiyonları bugün minderdeki sporculardan çıkacak”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Bu maçlardan sonra milli takım kampını açacağız. Burada derece alanları milli takım kampına davet edeceğiz ve Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlayacağız. Bu maçlar bize ışık tutacaktır. İnşallah güreşin gelecekteki Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları bugün minderdeki sporculardan çıkacak. Burada genç ve yetenekli sporcuları bulup takip edersek güreşimizin yarınları daha güvenli, daha iyi, daha güzel olacak” dedi.