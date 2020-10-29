Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına 2021 yılının Haziran ayında Hendek'te düzenlenmesi planlanan Türkiye Hentbol Duayenleri buluşması organizasyonunda imzalar atıldı.

Hendek Bayraktepe tesislerinde düzenlenen buluşmaya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun yanı sıra; Hendek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Akıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürünü temsilen Adapazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nurcan Tabakoğlu, 1954 Hendekspor Kulüp Başkanı Hurşit Koray Oral, Hentbol Antrenörü Murat Yiğit, Türkiye Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Ahmet Türe katıldı.

Hentbol Duayenleri Platformu Başkanı Türe, “Eskişehir'de 2010 yılında başlattığımız faaliyetlerimiz Türkiye geneline yayıldı. Hentbol'da Türkiye'de önemli isimleri her yıl bir araya getiriyoruz. Bu yıl KKTC programımız vardı ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Eskişehir'de tanıştığım şehit Ali Gaffar Okkan anısına 2021 yılında önemli bir buluşma gerçekleştireceğiz. Hendek'te bu organizasyonun çıtasını daha da yukarıya taşıyacağız. Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

İmza töreninde konuşan Başkan Turgut Babaoğlu ise, “Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Hentbol Duayenleri Platformu işbirliğinde önümüzdeki yıl Haziran ayında ulusal bir organizasyona imza atacağız. Bu organizasyona katkı sunan ve Hendek'in tercih edilmesinde emek veren herkese teşekkür ederim. Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001 yılında hainler tarafından 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan'ın adını taşıyan bu organizasyonu şimdiden büyük bir anlam taşıyor. Devletinin ve milletin emrinde, halkın gönlüne taht kuran Şehidimizi ve tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.