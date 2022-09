Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın kalbi Sakarya'da atacak

Ayak yarışları hafta sonu Sakarya'da yapılacak. 70 araç, 70 pilot ve 4 takımın katılım sağlayacağı yarışmada sporcular, şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Sakarya'da Türkiye'nin en prestijli otomobil sporu yarışı Türkiye Off-Road Şampiyonası, bu hafta sonu start alacak. Otomobil sporu tutkunları Sakarya Büyükşehir Spor Ada Tesisleri'nde ve belirli güzergahlarda nefes kesen heyecana ortak olacak. 70 araç, 70 pilot ve 4 takımın katılım sağlayacağı yarışmada sporcular, şampiyon olmak için kıyasıya mücadele edecek. Bu çerçevede 9 Eylül'de başlayacak olan şampiyonanın lansman programı gerçekleşti. Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 54 Otomobil Sporları Kulübü üyeleri katıldı.

Lansman programında konuşan Yüce, ciddi bir aşama kaydedilen 260 dönüm arazi üzerine 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ile drift alanı olan Spor Ada Tesisleri'nde yapılacak olan bu yarışın sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Off-Road yarışları Sakarya'nın geçmişten bugüne organizasyonlara ev sahipliği yaptığı, yabancısı olmadığı bir organizasyon olduğunu aktardı. Şampiyona, 9 Eylül Cuma günü antrenmanlarla başlayacak, 11 ve 12 Eylül'de iki farklı ayak yarışıyla son bulacak. Sakarya'da yaşayan otomobil tutkunu binlerce sporsever yarışları Karaköy ile Kömürlük etaplarında hazırlanan alanlarda an be an takip edecek.

Bilal Bakan: “Yolumuza tam gaz devam edeceğiz”

Yarışların orman ve seyir etabı olmak üzere iki etaptan oluştuğunu aktaran 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, “2021 sezonunda ana sponsorumuz olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız organizasyon Türkiye'de en başarılı organizasyon oldu ve bununda ödülünü geçtiğimiz aylarda aldık. 2022 sezonunda bu başarımızı taçlandırmak adına tekrardan bir organizasyona kalkıştık ve bu senede yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Spor Ada Tesisleri hızlı bir şekilde ilerliyor tamamlandığında çok daha farklı organizasyonlarla karşınıza çıkacağız. 9-10-11 tarihlerinde düzenlenecek olan şampiyonasının 5. Ayak yarışları 2 etaptan oluşuyor” dedi.

Ekrem Yüce: “Kalıcı tesisleri açmak için gerekli işlemleri başlatıyoruz”

Hafta sonu gerçekleşecek olan şampiyona için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Pistten geliyorum ve yoğun bir çalışma var, rampalar yapılıyor. Bizde tesisler konusunda bir ay içinde gerekli çalışmaları sonlandırmak üzere ihaleye çıkıp tamamen kalıcı tesisleri açmak için gerekli işlemleri başlatıyoruz” diye konuştu.