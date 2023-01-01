"Türkiye Yüzyılı"nın ilk kadın istihdam projesinde temel atıldı

"Türkiye Yüzyılı"nın ilk kadın istihdam projesi olarak nitelendirilen Eskişehir-Antalya D-650 Karayolu üzerindeki Geyve Mola Tesisi'nin temeli atıldı. 33 dönümlük alan üzerinde 15 milyona mal olacak tesisin temel atma töreninde konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nın ilk kadın istihdam projesi olacak bu tesisimizde 80 kadın kardeşimiz çalışacak" dedi.

Geyve Belediyesi, üretim, kadın istihdamına katkı ve markalaşma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde kurulan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin ardından ihalesi tamamlanan Geyve Mola Tesisi'nde ülkedeki kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler, İpekyolu Mutfağı ile Sakarya Gastronomi Merkezi gibi nitelikli alanlar olacak. 33 dönümlük alan üzerinde kurulacak ve 15 milyona mal olacak tesisin temeli törenle atıldı.

"Kadın istihdamına en fazla önem veren belediyeyiz"

Temel atma töreninde konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Geyve Belediyesi olarak son 4 yıldır yaptığımız faaliyetlerde kadın istihdamına en fazla önem veren belediyeyiz. Şu anda yerel kalkınma ödülünü de Marmara Belediyeler Birliği tarafından almış bir belediyeyiz. ‘Geyva' diye bir markamız var biliyorsunuz. İlçemiz Geyve başta olmak üzere Pamukova ve Taraklı'da yetişen ürünleri alıp burada işlediğimiz bir tesisimiz var. Bu tesiste geleneksel yöntemlerle beraber üretmiş olduğumuz 170'e yakın da ürünümüz var. İnsanlarımıza temiz, helal ve güvenilir gıdayı hamdolsun ulaştırabiliyoruz. Amacımız, sadece belediyecilik hizmetlerinin doğalgaz, kanalizasyonculuk ve yol olmadığını göstermek. Kadın istihdamına ve çiftçilere ciddi bir destek sağlamamız gerektiğini bildiğimiz için böyle faaliyetlere girdik ve Rabbim de bize bunları nasip etti" dedi.

"Gastronomi merkezi, İpekyolu Mutfağı ve mini üretim yerlerimiz olacak"

Tesis hakkında bilgi veren Kaya, "1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başladığı belediyecilik ruhunu biz de AK Parti belediyeleri olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz ve temelini atmaya başladığımız bu tesis Sakarya-Antalya D-650 Karayolu üzerinde önünden günlük 26 bine yakın aracın geçtiği bir bölgede. 33 bin metrekare alanda içerisinde bin metrekare yapıların bulunacağı muhteşem bir tesisle inşallah hem Geyveli hem Sakaryalı hem de ülkemizdeki vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bu tesiste bir gastronomi merkezi, İpekyolu Mutfağı ve mini üretim yerlerimiz olacak” diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk kadın istihdam projesi olacak"

Kaya, sözlerini şöyle noktaladı:

"Burada asıl amacımız Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler doğrultusunda ‘Türkiye Yüzyılı'nın ilk kadın istihdam projesi olacak bu tesisimizde 80 kadın kardeşimiz çalışacak. Ülke genelindeki tüm kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri biz burada alıp satmaya da talibiz. İnşallah o kadın kooperatiflerine de destek vereceğiz. Geyve Belediyesi sadece kendi kadınlarına değil, ülkemiz genelinde üreten, çalışan kadınlara ciddi anlamda destek olacak. İnşallah kadınımız, ilçemiz, üretimcimiz ve halkımız kazanacak. Buradan ürün alacak vatandaşlarımıza temiz, helal ve güvenilir gıdaların da sunum imkanı olacak. Bundan dolayı kendimizi mutlu hissediyoruz. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı'nın ilk kadın istihdam projesi inşallah ülkemize hayırlı olsun."