“Türkiye'de Uydu Çalışmaları ve TÜRKSAT 6A” SAÜ'de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Türkiye'de Uydu Çalışmaları ve TÜRKSAT 6A” konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nedim Sözbir konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına uydu üretim süreçlerini anlatarak başlayan Prof. Dr. Nedim Sözbir, uydu üretim sürecinde her parçanın çalışma ömrünün uydunun görev süresi ile uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Sözbir yaptığı konuşmada, “Uydular genellikle faydalı yük ve hizmet modülü olarak iki ana alt-sistemden oluşmaktadır. İlk olarak, belirlenen uydu görevine göre faydalı yük modülü tasarlanmalıdır. Bu faydalı yükü taşıyacak hizmet modülü, faydalı yükün ihtiyaç duyacağı elektriksel gücü, sağlam mekanik ve termal yapıyı ve gerekli veri ağını sağlayacak şekilde seçilir ve tasarlanır” dedi.

Uydu teknolojilerinin sadece uydu üretim süreçleri olarak ele alınamayacağını söyleyen Sözbir konuşmasının devamında ise, “Daha önce belirtildiği üzere uydu pazarı, uydu üretimi, fırlatma sistemleri, yer sistemleri ve uydu servisleri gibi alt sektörlere sahiptir. Türkiye, dünya genelindeki uydu servis sağlayıcıları ve uydu üreticileri göz önüne alındığında henüz başlangıç aşamasında görünse de, farklı kurum ve enstitüler tarafından yapılan çalışmalar, en önemli eksiğimiz olan insan ve alt yapı birikimini zaman içinde ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Uydu operatörlerinin çoğunlukla devlet desteği ile kurulduğunu ve yatırımlarının da devlet destekleri ile sağlayan şirketlerden oluştuğunu belirten Sözbir, “Ülkemizin tek uydu operatörü TÜRKSAT A.Ş. 2004 yılında Türk Telekom'un özelleştirilmesi sonrasında yasa ile kurulmuştur. Ülkemizde son on yılda hız kazanan uydu ve uzay teknolojilerinin üretilmesi ve entegrasyonu faaliyetleri, sadece ithalat ihracat dengesi açısından değil teknolojik gelişimin ülke genelinde farklı sektörlere yaygınlaştırılması açısından da kilit önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Konferans, Prof. Dr. Nedim Sözbir ile öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.