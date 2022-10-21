Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Dünyada krizler konuşulurken, Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor” dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Son 20 yıldır yapmış olduğumuz ulaştırma altyapı yatırımları tam 183 milyarlık yatırımdan almış olduğumuz sonuçlar, vatandaşımızın hayatına katmış olduğumuz konfor ve güvenlik hakikaten bizleri gururlandırıyor” diyerek, “Bütün gelişmekte olan ülkeler 20 yılda yaptığımız yatırımların, kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerden faydalanmak için bizleri ziyarete geliyorlar. Ayrıca en büyük gururumuz; bu son 20 yıl içerisinde yaptığımız büyük projeler tamamen yerli ve milli imkanlarla olması” ifadelerini kullandı.

“2053'e kadar planlamalarımızı yaptık”

“Bugün 250 milyar dolara çıkacak olan ticaret hacmi önümüzdeki yıllarda 500 milyar doların üzerine çıkacak” diyen Karaismailoğlu, “Bizim büyüme hedeflerimiz devam edecek. Bugüne kadar nasıl planlı şekilde yatırımlarımızı yaptıysak bundan sonra da 2053 yılına kadar da planlamalarımızı yaptık. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığında ki programa AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ilçe belediye başkanları ile birlikte partililer katıldı.