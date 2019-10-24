Türkiye'deki Uzay Çalışmaları SAÜ'de konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nedim Sözbir konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuşmasında uzay ve evren ile ilgili teorik bilgiler vererek, Türkiye'deki uzay çalışmaları ve bu konuda yapılan araştırmalara değindi. Van Allen Kuşağı hakkında bilgi veren Sözbir, kuşağın Güneş'ten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı ışınlara karşı kalkan işlevi gören ve manyetizma sonucunda ortaya çıkan, Dünya'nın manyetik alanından kaynaklandığını ve zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını engellediğini kaydetti.

5 Aralık 2016'da fırlatılan Göktürk 1 ve 18 Aralık 2012'de fırlatılan Göktürk 2 uydularının atmosferde yaklaşık 700 kilometre mesafede yörüngede bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Sözbir, bu uyduların Türkiye'nin uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknolojik gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığını ifade etti. Haberleşme uydularının haberleşme yörüngesi adı verilen bölgeye fırlatıldığını kaydeden Sözbir, bu uydular sayesinde haberleşmenin nasıl gerçekleştirildiği, uydular arasındaki etkileşimler ve uzay çalışmalarının kronolojik sıralaması konularında bilgiler verdi.

Konferans soru-cevap bölümüyle devam etti.