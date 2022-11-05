Türkiye'nin Yazarları Sakarya'da buluşması başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Yazarları Sakarya'da buluşması gerçekleştirilen açılış programı ile başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Yazarları Sakarya'da buluşması gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. Programa; Genel Sekreter Mustafa Ak, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna, farklı şehirlerden gelen şube başkanları, yazarlar, şairler ve eğitimciler katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği 14. Şubeler Buluşmasına katılan tüm yazarların eserlerinin yer aldığı ‘Tekmili Birden' isimli kitapta Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları arasında yerini aldı. Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Fahri Tuna, destek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür ederek; misafirleri kültür şehri Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, “Türkiye Yazarlar Birliğinin 45 yıldır sabırla ilmek ilmek dokuduğu tecrübelere dayanarak, yeni yüzyılın ülkemiz için kültür, edebiyat, fikir ve sanat yüzyılı olacağını düşünüyor ve inanıyorum” dedi. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da organizasyona ev sahipliği yapan Başkan Ekrem Yüce'ye ve katılan tüm yazar ve şairlere teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Ak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin tüm katılımcılara selamını iletip, kültürel çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, “Şehirlerde belediyecilik hizmetlerinde akla alt ve üst yapı çalışmaları gelir. Fakat bir de şehrin ruhu vardır. Kültürel ve sanatsal çalışmalarda çok önemlidir. Bizler bu alanda gerekli desteği vermezsek şehrin ruhunu oluşturan ana çalışmaları es geçmiş oluruz. Çalışmalarınızı önemsiyoruz, Sakarya olarak bu anlamda gerekli tüm desteği vereceğiz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından günün anısına hediyeler dağıtılıp hatıra fotoğrafları çekildi.